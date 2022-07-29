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İstanbul’da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şahıs tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2022
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İstanbul’da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şahıs tutuklandı

İstanbul Üsküdar merkezli uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 24 zanlının 23’ü tutuklandı. Baskınlarda çeşitli türde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

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