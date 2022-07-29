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Düzce’de kanlı pusu! 3 kişinin öldüğü cinayeti 1 yıldır planlıyorlarmış

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.07.2022
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Düzce’de kanlı pusu! 3 kişinin öldüğü cinayeti 1 yıldır planlıyorlarmış

Düzce'de aynı aileden 3 kişinin pusuya düşürülüp öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. İki aile arasında icradan satılan tarla sebebiyle 3 yıl önce çıkan kavgada 1 kişinin öldüğü, 1 yıldır olayı planlayan şüphelilerin silahları önceden ormana gizledikleri ortaya çıktı.

Düzce'de yaşanan olay, 20 Temmuz'da Esentepe köyündeki fındık bahçesinde meydana geldi. Çuhadar ailesinden 4 kişi, icradan satılan tarla nedeniyle aralarında husumet bulunan Gürbüz ailesi üyelerine pusu kurdu. 4 şüpheli, Mithat Gürbüz, oğulları Ali ve Engin Gürbüz ile Engin Gürbüz'ün eşi Selma Gürbüz'ün önünü keserek av tüfeği ile ateş açtı.

Mithat Gürbüz ile gelini Selma Gürbüz olay yerinde, kardeşlerden Ali Gürbüz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

1 HAFTA ORMANDA SAKLANMIŞLAR

Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin köyden hiç çıkmadıkları ve ormanda saklandıkları belirlendi. 4 şüpheli, 26 Temmuz'da evlerine dönünce jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerle birlikte olaya karıştıkları tespit edilen 6 kişi de gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.K., V.Ç., H.Ü., K.G., K.Ç., M.E.Ç., C.G. ve N.Ç. tutuklandı, O.Ç. ve H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 YIL ÖNCEKİ KAVGADA 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

5 Haziran 2019 tarihinde taraflar arasında çıkan Mustafa Gürbüz, pompalı tüfekle ateş edip Samet Çuhadar'ı öldürmüş, kuzeni Bahadır Çuhadar'ı ise yaralamıştı.

1 YILDIR PLAN YAPMIŞLAR

Şüphelilerin ifadelerinde köyde Gürbüz ailesinin kendileri hakkında, "Onlar bizim tarlamızı aldı, biz onlardan bir can aldık" yönünde dedikodu yaptıklarını duyduklarını, 1 yıldır olayı planladıklarını, olaydan önce silahları ormanlık alana gizlediklerini belirterek pişman olmadıklarını söyledikleri ifade edildi.

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