Düzce’de kanlı pusu! 3 kişinin öldüğü cinayeti 1 yıldır planlıyorlarmış

1 HAFTA ORMANDA SAKLANMIŞLAR



Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin köyden hiç çıkmadıkları ve ormanda saklandıkları belirlendi. 4 şüpheli, 26 Temmuz'da evlerine dönünce jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerle birlikte olaya karıştıkları tespit edilen 6 kişi de gözaltına alındı.



Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.K., V.Ç., H.Ü., K.G., K.Ç., M.E.Ç., C.G. ve N.Ç. tutuklandı, O.Ç. ve H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.