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Son dakika: Kocaeli'de fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2022
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Son dakika: Kocaeli’de fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 yaralı

Son dakika haberine göre Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir galvaniz fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama neticesinde 11 personel yaralandı.

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