2 yaşındaki Asel minik Asel’e can oldu! Kalbim sana emanet adaşım

BEYİN ÖLÜMÜ OLAN MİNİĞİN AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Aile umutla organ bağışı beklerken, Konya'da yaşayan ve yine 2 yaşında olan Asel Hafsa İnal, 7 Temmuz'da, teyzesinin 3'üncü kattaki evinde oyun oynarken balkondan düştü. Ağır yaralanan ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Asel Hafsa'nın, 14 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Mustafa ve Nurgül İnal çifti, çocuklarının organlarını bağışladı. Konya'dan alınan Asel Hafsa'nın kalbi, İzmir'e getirilerek, Asel Lina'ya başarıyla nakledildi. Asel Hafsa'nın bağışlanan organlarından böbrekleri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, karaciğeri ise Bursa'ya gönderildi.

SEMPTOMLAR GERİLEDİ

Naklin yapıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran, "Naklin gerçekleşmesine üç gün kala hastamızın sağlık durumu kötüye gitti. Karaciğer ve böbreklerinde, kalp yetmezliğine bağlı olarak gerileme oldu. Karaciğer yetmezliğine bağlı olarak kanama, pıhtılaşma sistemi de bozuldu. Tüm riskleri göze alarak nakil operasyonunu gerçekleştirdik. Genel durumu iyi. Tüm kalp yetmezliği semptomları geriledi" dedi.