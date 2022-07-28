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2 yaşındaki Asel minik Asel’e can oldu! Kalbim sana emanet adaşım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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2 yaşındaki Asel minik Asel’e can oldu! Kalbim sana emanet adaşım

Balkondan düşerek hayatını kaybeden Konyalı Asel Hafsa’nın minik kalbi, her gün durumu gittikçe kötüleşen ve nakil bekleyen İzmirli Asel Lina’nın hayatını kurtardı. Naklin yapıldığı Ege Üniversitesi’nden “Operasyona 3 gün kala Asel Lina’nın durumu çok kötüleşmişti. Şimdi hızla iyileşmeye başladı” açıklamasında bulundu.

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, kalp yetmezliği tedavisi olan 2 yaşındaki Asel Lina Adıyaman'a, Konya'da balkondan düşerek ağır yaralanan ve beyin ölümü olan aynı yaşındaki Asel Hafsa İnal'ın kalbi nakledildi.

4 YAŞINDA KALP YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ KONDU

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan özel güvenlik görevlisi Mürsel Adıyaman (31) ile ev kadını Merve Adıyaman'ın (29) 2 yaşındaki kızları Asel Lina Adıyaman'da, 4 aylıkken geçirdiği rahatsızlığın ardından kalp yetmezliği teşhisi kondu. Durumu geçen mayısta kötüleşen Asel, Kalp-Akciğer Nakil Konseyi kararıyla nakil listesine alındı.

BEYİN ÖLÜMÜ OLAN MİNİĞİN AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Aile umutla organ bağışı beklerken, Konya'da yaşayan ve yine 2 yaşında olan Asel Hafsa İnal, 7 Temmuz'da, teyzesinin 3'üncü kattaki evinde oyun oynarken balkondan düştü. Ağır yaralanan ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Asel Hafsa'nın, 14 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Mustafa ve Nurgül İnal çifti, çocuklarının organlarını bağışladı. Konya'dan alınan Asel Hafsa'nın kalbi, İzmir'e getirilerek, Asel Lina'ya başarıyla nakledildi. Asel Hafsa'nın bağışlanan organlarından böbrekleri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, karaciğeri ise Bursa'ya gönderildi.

SEMPTOMLAR GERİLEDİ

Naklin yapıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran, "Naklin gerçekleşmesine üç gün kala hastamızın sağlık durumu kötüye gitti. Karaciğer ve böbreklerinde, kalp yetmezliğine bağlı olarak gerileme oldu. Karaciğer yetmezliğine bağlı olarak kanama, pıhtılaşma sistemi de bozuldu. Tüm riskleri göze alarak nakil operasyonunu gerçekleştirdik. Genel durumu iyi. Tüm kalp yetmezliği semptomları geriledi" dedi.

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