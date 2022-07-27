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SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta deprem

Son dakika haberi… AFAD’dan gelen açıklamaya göre Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,8 şiddetine bir deprem kayıtlara geçti.

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 18:38'de 3,8 şiddetine bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem çevre illerde de hissedildi.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ DEPREMİN DETAYLARI

Büyüklük : 3.8 (ML)

Yer : Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

Tarih-Saat : 27.07.2022, 18:38:42

TSİ Enlem : 37.4630 N

Boylam : 36.9600 E

Derinlik : 3.64 km

İŞTE DEPREMİN ÜSSÜ

2022 SON DEPREMLER LİSTESİ

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