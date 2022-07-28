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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri' genelgesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2022
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İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile ’Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri’ genelgesi

İçişleri Bakanlığı, Hacı Bektaş Veli’yi Anma Etkinlikleri ile Muharrem ayının aynı döneme denk gelmesi nedeniyle 81 İl Valiliğine genelge gönderdi. Genelgede Hacı Bektaş Veli'yi Anma programlarına katılmak isteyen vatandaşlara destek olunması istenirken, Muharrem ayında Yas-ı Mateme ortak olma ve oruç açma lokmalarına vali ve kaymakamların da katılımıyla cemevi yöneticileri, vakıf veya derneklerdeki vatandaşlar ve kanaat önderleriyle birlikte olunması istendi.

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