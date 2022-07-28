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Kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba dehşet saçtı! Genci tekme tokat dövdüğü anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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Kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba dehşet saçtı! Genci tekme tokat dövdüğü anlar kamerada

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde aynı mahallede yaşayan 2 gencin sevgili olduklarını duyan baba ortalığı savaş alanına çevirdi. Sokak ortasında kızının sevgilisine tekme tokat saldıran adamın o anları ise anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, geçen günlerde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Namık Kemal Mahallesi'nde gerçekleşti.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İddiaya göre kızının aynı mahalleden sevgilisi olduğunu öğrenen adam, sinir krizi geçirerek ortalığı birbirine kattı.

TEKME TOKAT SALDIRDI

Sokak ortasında kızının erkek arkadaşını tekme tokat döven şahsı çevredeki diğer vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

O ANLAR KAMERADA

Olayda farklı şahısların da ellerinde sopalarla kavgaya dahil olduğu görülürken o anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kızının sevgilisi olduğunu duydu, sinir krizi geçirdi KIZININ SEVGİLİSİ OLDUĞUNU DUYDU, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

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