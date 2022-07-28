Kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba dehşet saçtı! Genci tekme tokat dövdüğü anlar kamerada
YAŞAM İHA
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde aynı mahallede yaşayan 2 gencin sevgili olduklarını duyan baba ortalığı savaş alanına çevirdi. Sokak ortasında kızının sevgilisine tekme tokat saldıran adamın o anları ise anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Olay, geçen günlerde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Namık Kemal Mahallesi'nde gerçekleşti.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
İddiaya göre kızının aynı mahalleden sevgilisi olduğunu öğrenen adam, sinir krizi geçirerek ortalığı birbirine kattı.
TEKME TOKAT SALDIRDI
Sokak ortasında kızının erkek arkadaşını tekme tokat döven şahsı çevredeki diğer vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.
O ANLAR KAMERADA
Olayda farklı şahısların da ellerinde sopalarla kavgaya dahil olduğu görülürken o anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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