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TEM'de kamyon aracın üzerine devrildi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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TEM’de kamyon aracın üzerine devrildi

İstanbul'da Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyon, arabanın üzerine devrildi. Toprak altında kalan araçta bulunan şoför yaralı halde kurtarıldı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde otomobilin üstüne hafriyat dolu kamyon devrildi.

ARAÇ TOPRAKLA KAPLANDI İÇİNDEN ÇIKAMADI

Toprakla kaplanan otomobildeki sürücü bulunduğu yerden çıkamadı.

Sürücünün yardımına araçlarını durduran diğer vatandaşlar koştu.

SAĞ HALDE KURTARILDI

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü zamanla yarışılarak araçtan sağ olarak kurtarıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

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