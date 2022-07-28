İstanbul’da dehşet anları! Otomobille böyle ezdi

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Selami Kurt'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yayanın ise ayağı kırıldı. Olay sonrasında yaralanan Selami Kurt'un eşi Songül Kurt otomobil sürücüsüne saldırdı, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.