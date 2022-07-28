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İstanbul’da dehşet anları! Otomobille böyle ezdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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İstanbul’da dehşet anları! Otomobille böyle ezdi

İstanbul’da bir sürücü tartışma yaşadığı kişinin üzerine otomobilini sürdü. 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı olayda dehşete düşüren o görüntüler ortaya çıktı. Tartışma sonrasında sürücü otomobilini diğer otomobil sürücüsü Selami Kurt ve yayaların üzerine sürdü. Olayda Selami Kurt ve kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşanan olay, önceki gün saat 19.00 sularında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında sürücü otomobilini diğer otomobil sürücüsü Selami Kurt ve yayaların üzerine sürdü. Olayda Selami Kurt ve kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Selami Kurt'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yayanın ise ayağı kırıldı. Olay sonrasında yaralanan Selami Kurt'un eşi Songül Kurt otomobil sürücüsüne saldırdı, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Yeni ortaya çıkan cep telefonu kamerası görüntülerinde sürücünün otomobilini tartışma yaşadığı kişi ve yayaların üzerine sürdüğü dehşet anları yer alıyor. Görüntülerde, olay sonrasında yerde yatan kişiler de görülüyor.

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