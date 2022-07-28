Arnavutköy’de cani anne kamerada! Çocuklarını dövdüğü anı eşi kayda alıp şikayetçi oldu
İstanbul Arnavutköy’de yabancı uyruklu Abdurrahman Ş., karısı Nour K.'nın çocuklarına şiddet uyguladığı anları kayda alıp emniyet güçlerine şikayet etti. Çocuklarını tekme tokat saldırdığı anlar kameraya saniye saniye yansıyan kadın gözaltına alındı.
Arnavutköy'de yaşamını sürdüren Suriyeli Abdurrahman Ş. karısı Nour K.'nın, çocuklarına uzun zamandır şiddet uyguladığından kuşkulandı.
TEKME TOKAT SALDIRDI
Çekilen görüntülerde Nour K.'nın çocuğuna bağırarak tokat attığı, saçından çektiği ve tekmelediği; aynı anlarda da görüntüleri çeken eşi Abdurrahman Ş. ile tartıştığı görülüyor.
EMNİYETE ŞİKAYETÇİ OLDU
O anlarda karısına müdahale etmeyen Abdurrahman Ş. çektiği görüntüler ile emniyete giderek şikayette bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler 25 Temmuz Pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde oturan Nour K.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı.
SINIR DIŞI EDİLECEK
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Nour K. daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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