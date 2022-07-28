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Bursa’da cani sevgili dehşet saçtı! Kız arkadaşını sokak ortasında yaraladı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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Bursa’da cani sevgili dehşet saçtı! Kız arkadaşını sokak ortasında yaraladı

Bursa'da, bir kişi tartıştığı kız arkadaşını tabancayla bacağından vurup kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs ifadesinde, "Kıskançlık yüzünden tartıştık. Korkutmak için bacaklarına sıktım" dedi. Yaralanan kadın tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Cani sevgili ise “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da yaşanan olay, pazartesi günü, Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Kamil Sokak'ta meydana geldi. Songül E. ile erkek arkadaşı Ömer S., birlikte yaşadıkları evin bulunduğu sokakta tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Ömer S., ruhsatsız tabancasıyla Songül E.'ye ateş edip bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları Songül E., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ameliyat olan Songül E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Olayın ardından kaçan Ömer S., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Sorgulamasında suçunu kabul eden Ömer S., "Songül ile birlikte yaşıyorduk. Gece, aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Sinirlenip kendisini korkutmak için bacaklarına sıktım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilen Ömer S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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