Bursa’da cani sevgili dehşet saçtı! Kız arkadaşını sokak ortasında yaraladı

Bursa'da yaşanan olay, pazartesi günü, Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Kamil Sokak'ta meydana geldi. Songül E. ile erkek arkadaşı Ömer S., birlikte yaşadıkları evin bulunduğu sokakta tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Ömer S., ruhsatsız tabancasıyla Songül E.'ye ateş edip bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları Songül E., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ameliyat olan Songül E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.