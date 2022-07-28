28 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da vahşet! Boğazını kestikleri genci silahla vurdular

İstanbul’da vahşet! Boğazını kestikleri genci silahla vurdular

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
ABONE OL
İstanbul’da vahşet! Boğazını kestikleri genci silahla vurdular

İstanbul’da birkaç arkadaşıyla birlikte eğlenen Emirhan Demir önce boğazından bıçaklandı sonra da silahla vurularak öldürüldü. 21 yaşındaki Demir’i öldürdüğü değerlendirilen Batuhan K. aranırken olay sırasında evde bulunan 19 yaşındaki genç kız Nazar Galaza ise gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Eyüpsultan Rami'de ailesi ile birlikte yaşayan eden Emirhan Demir kısa bir süre sonra askere gidecekti. Aynı mahallede bulunan arkadaşlarıyla bir evde buluştu. İddiaya göre bu buluşma sırasında Demir ile arkadaşları arasında kavga çıktı çıkan kavgada önce bıçaklandı ardından da silahla vuruldu.

Sabah'ın haberine göre, Emirhan Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda cinayeti evde bulunan Batuhan K. olduğu iddia edildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken yine aynı evde olay günü bulunan Nazar Galaza isimli kadın gözaltına alındı. Genç kızın cinayeti üstlendiği öne sürüldü. 15 suç kaydı bulunan Galaza çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SUÇU PARAYLA ÜSTÜNE ALDI

Oğlunu genç yaşta toprağa veren baba Cahit Demir; "Benim evladım uyuşturucu kullanan kişiler tarafından öldürüldü. Olaydaki asıl katil annesinin arabasıyla kaçıp gitmiş. O annesi de onu saklıyor. Benim en büyük temennim adaletin yerini bulunması. Bu katiller olayı planlayarak yapmış, ellerini kollarını sallayarak gezmesinler. Bana suçu üzerine alan bir kadının olduğu söylendi. Bu kıza asıl katilin ailesi tarafından bir şeyler vaat ettiler oda suçu üzerine aldı. Kaçan katil Emirhan'ın arkadaşını arayıp, 'Emirhan öldü gidip bakın eve' demiş. Gidiyorlar, arkadaşı kapıyı açıyor ve oğlumu kanlar içinde alıp hastaneye götürüyorlar. "

"12 ünite kan veriyorlar ama oğlum sabaha karşı vefat ediyor. Ben adalete inanıyorum bugün olmazsa yarın bulunacak ama bir şekilde oğlumun katillerinin yakalanıp cezalarını çekmesini istiyorum. Bu kişiler para verip cinayetin üzerini örtmesinler" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA