İstanbul’da vahşet! Boğazını kestikleri genci silahla vurdular

SUÇU PARAYLA ÜSTÜNE ALDI

Oğlunu genç yaşta toprağa veren baba Cahit Demir; "Benim evladım uyuşturucu kullanan kişiler tarafından öldürüldü. Olaydaki asıl katil annesinin arabasıyla kaçıp gitmiş. O annesi de onu saklıyor. Benim en büyük temennim adaletin yerini bulunması. Bu katiller olayı planlayarak yapmış, ellerini kollarını sallayarak gezmesinler. Bana suçu üzerine alan bir kadının olduğu söylendi. Bu kıza asıl katilin ailesi tarafından bir şeyler vaat ettiler oda suçu üzerine aldı. Kaçan katil Emirhan'ın arkadaşını arayıp, 'Emirhan öldü gidip bakın eve' demiş. Gidiyorlar, arkadaşı kapıyı açıyor ve oğlumu kanlar içinde alıp hastaneye götürüyorlar. "

"12 ünite kan veriyorlar ama oğlum sabaha karşı vefat ediyor. Ben adalete inanıyorum bugün olmazsa yarın bulunacak ama bir şekilde oğlumun katillerinin yakalanıp cezalarını çekmesini istiyorum. Bu kişiler para verip cinayetin üzerini örtmesinler" ifadelerini kullandı.