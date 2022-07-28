Şanlıurfa’da tarlada bulunan kemikler için 5 aile harekete geçti! DNA testi için savcılığa başvurdular

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Tutumlu Mahallesi'nde 23 Temmuz günü iş makineleriyle tarladaki taşlar temizlenirken naylona sarılı insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, önlem alıp, alanda bir süre kazı yaptı. Kazılarda başka bir bulguya ulaşılamayınca, bulunan kafatası ve kemikler, kimlik tespiti için Adlı Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.