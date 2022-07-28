Bulgar turistler Edirne’ye akın etti! Sınır kapısı araçlarla doldu taştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün duyurulan Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye kimlikleriyle giriş çıkış yapabileceği haberinin ardından Bulgaristan vatandaşları, Edirne'ye adeta akın etti. Dönüş yolunda ise kuyruk oluştu.
Edirne, günübirlik alışveriş ziyaretleri yapan Bulgarlarla dolup, taşmaya devam ediyor.
Dün öğle saatlerinde Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Bulgaristan vatandaşları, Türkiye'ye kimlikleriyle giriş yapmaya başladı.
Kararın ardından Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, bölgedeki dükkanları adeta talan etti. Giyecekten yiyeceğe, mobilyadan kozmetiğe tüm ihtiyaçlarını tamamlayan Bulgaristan vatandaşları, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.
ARAÇLARINI VE BAVULLARINI DOLDURDULAR
Araçlarının bagajlarını ve bavullarını dolduran Bulgarlar, daha sonra dönüş yolu için harekete geçti.
Gün boyu kentin cadde ve dükkanlarında kalabalıklar oluşturan turistler, dönüş yolunda da Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu oluşturdu.
950 BİNİN ÜZERİNDE BULGAR VATANDAŞI GELDİ
Peronlarda işlemleri tamamlanan Bulgaristan vatandaşları, ülkelerinin yolunu tuttu.
2022 yılının ilk beş ayında Bulgaristan'dan Türkiye'ye 950 binden fazla Bulgaristan vatandaşı giriş yaptı.
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