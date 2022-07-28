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Bursa’da panik anları! Kamyonet devrildi 2 yaralı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.07.2022
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Bursa’da panik anları! Kamyonet devrildi 2 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, devrilen kamyonetin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı. İhbar yerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da yaşanan kaza, saat 06.00 sularında İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Orhan Tosun'un kullandığı 06 CED 88 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak bariyer ile ağaçlara çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Ali Bolat yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale sonrası Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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