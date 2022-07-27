Samsun’da inşaat işçisi 9. kattan düşerek ağır yaralandı
YAŞAM İHA
Samsun’da bir inşaatın 9. katından düşen 22 yaşındaki işçi ağır yaralandı. Talihsiz genç halata tutunarak hızını yavaşlatsa da feci şekilde yaralanmaktan kurtulamadı.
MERMERLE AŞAĞIYA DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, inşaatın 9. katındaki iskelede tek başına çalışan Özcan Demir(22), henüz belli olmayan bir sebepten dolayı mermerle birlikte aşağıya düştü.
HALATA TUTUNSA DA…
9. kattaki iskeleden düşerken iskelede bulunan iskeleden yere doğru uzanan halata tutunmaya çalışan Özcan Demir, hızını yavaşlatarak düşse de ağır yaralanmaktan kurtulamadı.
AĞIR YARALI
Olay yerine gelen 112 acil ambulansı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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