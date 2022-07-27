İstanbul’da dehşet anları! Önce vurdular sonra kavga edip kaçtılar

Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde geçen günlerde saat 03.30 sularında meydana gelen olayda, gece saatlerinde sokaktan evine doğru yürüyen Mehmet Y., tanımadığı iki kişiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüphelilerle baş edemeyeceğini anlayan Mehmet Y., kaçmaya çalıştı. Bu sırada şüphelilerden biri yanında bulunan tabancayı çıkartarak Mehmet Y.'ye doğru birkaç el ateş etti.