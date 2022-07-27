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Esenler'de otoparktakilere silahlı saldırıda bekçi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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Esenler’de otoparktakilere silahlı saldırıda bekçi hayatını kaybetti

İstanbul’un Esenler ilçesinde otoparka gelen şahıs ya da şahıslar içeride bulunanları kurşun yağmuruna tuttu. Saldırı sonucunda otoparkta bekçilik yapan 60 yaşındaki Ali Eser hayatını kaybederken, 2 şahıs yaralandı.

Olay, İstanbul'un Esenler ilçesi Oruç Reis Mahallesi'ndeki otoparkta geçen akşam saat 23.00 sularında gerçekleşti.

KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler yaya olarak geldikleri otoparkta, içeride bulunanlara kurşun yağdırdı. Saldırıda otoparktaki 3 kişi kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanser tedavisi gördüğü ve son dönemde otoparkta bekçilik yaptığı öğrenilen 60 yaşındaki Ali Eser ise, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırıya uğrayanların yakınları, olayı duyduktan sonra otoparka geldi. Cadde üzerinde güvenlik önemi alan polis ekipleri, otopark ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

OTOPARKIN ÖNÜNDEKİ KALDIRIMDA BİLEZİKLER BULUNDU

Olay Yeri İnceleme ekipleri, otoparkın önündeki kaldırımda bilezikler buldu.

Ekiplerin incelemesinin ardından bilezikler delil torbasına konularak emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Ali Eser'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Otoparktakilere kurşun yağdırdı! Bekçi öldü OTOPARKTAKİLERE KURŞUN YAĞDIRDI! BEKÇİ ÖLDÜ

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