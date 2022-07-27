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Adana’da dehşet! Seyir halindeyken silahlı saldırıda başından vuruldu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.07.2022
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Adana’da dehşet! Seyir halindeyken silahlı saldırıda başından vuruldu

Adana’da seyir halinde olan hafif ticari araca tabancayla ateş açıldı. Saldırganların ateşlediği silahtan çıkan kurşunlardan biri aracın sürücüsünün başını sıyırıp, yanında oturan Necati Ersönmez'in başına isabet etti.

Adana'da yaşanan olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 01 FFFY 27 plakalı hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Saldırganların ateşlediği silahtan çıkan kurşunlardan biri aracın sürücüsünün başını sıyırıp, yanında oturan Necati Ersönmez'in başına isabet etti.

Arkadaşının yaralandığını gören sürücü, yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki tıp merkezine giderek, yardım istedi. Ağır yaralı Ersönmez, tıp merkezindeki görevlilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Ersönmez'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Alnında sıyrık oluşan sürücüsü ise ayakta tedavi edildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin yaptığı incelemede aracın ön camı ve tavana yakın noktada kurşun izleri tespit edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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