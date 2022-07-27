Adana’da dehşet! Seyir halindeyken silahlı saldırıda başından vuruldu

Adana'da yaşanan olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 01 FFFY 27 plakalı hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Saldırganların ateşlediği silahtan çıkan kurşunlardan biri aracın sürücüsünün başını sıyırıp, yanında oturan Necati Ersönmez'in başına isabet etti.