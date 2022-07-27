Ardahan’da akılalmaz olay! Dolandırılınca 35 yıllık meslek hayatını bırakmaya karar verdi

Kadının söylediklerinin doğru olup, olmadığını öğrenmek için bankayı aradığını belirten Ensar Kamacı, sözlerine şöyle devam etti:



"Telefonu açan kişiye başımdan geçenleri anlattım. Onlar da bir yanlışlık olmadığını belirtti. Daha sonra da banka hesabımda bloke olduğunu anladım. Çalıştığım bankanın Ardahan şube müdürü olan arkadaşımı aradım. O da Didem isimli bir çalışanlarının olmadığını ve dolandırılmış olabileceğimi belirtti. Tekrar bankamı aradığımda ek hesabımdan 118 bin lira kredi, açık avanstan da 92 bin lira olmak üzere toplam 220 bin lira para çekilmiş dediler. O anda dünya başıma yıkıldı. Nasıl böyle bir hata yaptım. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Çekilen bu parayı ödeme imkanım yok. Tek maaşla hem evimin geçimini sağlıyorum hem de yaklaşık 5 yıl önce 10 yıllık kredi ile bir ev almış onun taksitini ödüyorum. İcraya düşersem evim de elimden gider diye emekli olup alacağım toplu para ile dolandırıcılara kaptırdığım parayı yatıracağım."

Yetkililerden yardım isteyen Kamacı, "Kendimi hiç ama hiç affetmeyeceğim. Bir hata yaptım. Çok zor durumdayım. Devlet babamızdan yardım etmelerini istiyorum" diye konuştu.