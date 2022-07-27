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Adıyaman’da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu!

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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Adıyaman’da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu!

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kaçak kazı alanında yapılan inceleme sonucu, bin 600 yıllık olduğu tespit edilen Roma dönemine ait kaya mezarında 27 insan iskeletine ulaşıldı.

Adıyaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Örenli Köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı.

Durumun Müze Yetkililerine bildirilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, incelemelerde bulundu.

Roma dönemine ait kaya mezarında bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen 27 insan iskeletine rastlandı.

Müze Müdürlüğü yetkilileri, ele geçirilen iskeletleri uzmanlar tarafından alandan kurtardı.

Kaya mezarlarında ayrıca kültür varlığı olarak sağlam durumda 3 ağırşak ve kırılmış durumda gözyaşı şişelerine rastlandığı bildirildi.

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