Adıyaman’da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu!
YAŞAM AA
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kaçak kazı alanında yapılan inceleme sonucu, bin 600 yıllık olduğu tespit edilen Roma dönemine ait kaya mezarında 27 insan iskeletine ulaşıldı.
Adıyaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Örenli Köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı.
Durumun Müze Yetkililerine bildirilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, incelemelerde bulundu.
Roma dönemine ait kaya mezarında bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen 27 insan iskeletine rastlandı.
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