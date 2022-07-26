Zeytinburnu’nda trafik kazası! Genci 2 otomobilin arasında sıkıştırdı: O anlar kamerada
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde sürücü, yolda yürüyen bir şahsa çarparak kendi aracıyla park halindeki aracın arasına sıkıştırdı. Gencin yanındaki arkadaşı da kendini son anda geriye atarak faciadan kıy payıyla kurtulurken, sürücü olay yerinden kaçtı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaza, geçen gün Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde akşam sularında gerçekleşti. İddialara göre, sokak üzerinde hareket halinde bulunan araç şoförü direksiyonu yoldan yürüyen 2 gencin üzerine kırdı.
TALİHSİZ GENÇ 2 ARACIN ARASINA SIKIŞTI
Yolda yürüyen gençlerden biri otomobil ile park halindeki ticari aracın arasına sıkıştı. Kazanın ardından otomobilden inmeyen sürücü, olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. Diğer genç kazayı yara almadan atlattı.
ESNAF DURUMU EKİPLERE İHBAR ETTİ
Olayı gören çevre esnafı durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan genci ambulans ile hastane kaldırdı.
EMNİYET SORUŞTURMA BAŞLATTI
Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
O ANLAR KAMERADA
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobil yoldan yürüyen iki gencin üzerine direksiyonu kırıyor. Gençlerden biri otomobil ile park halindeki aracın arasında kalırken diğer genç sıkışmaktan son anda kurtuluyor. Bu esnada kaza yapan sürücü, arabadan inmiyor. Sürücü, vatandaşların toplanmaya başladığı sırada kaçarak uzaklaşıyor.
"VURAN ARAÇ BİZİM SESLENMEMİZ İLE KAÇTI"
Yaşananları anlatan esnaf Uğur Gül, "Dükkandaydım, sesi duyunca çıktım. Biraz kasten vurma gibi görünüyor. Şahıs yakalandı mı bilmiyorum. Arkadaşın ayağı şişti. Olayın sıcaklığı ile kalkmaya çalıştı. Yardımcı olduk, ambulans çağırdık. Yaralının büyük ihtimalle ayağı kırıldı. Sakat kalmış diyorlar ama kişiyi tanımıyorum. Vuran araç bizim seslenmemiz ile olay yerinden kaçtı. Vuran aracı tanımıyorum. Plakayı arkadaşlar aldı, sonrasında polise haber verdik" dedi.
"BELKİ ALKOLLÜ OLDUĞUNDAN BELKİ DE EHLİYETİ OLMADIĞINDAN KAÇTI"
Otomobil sürücüsünü ya kasten yaptığını ya da alkollü olabileceğini söyleyen Gül, "Bunun başka bir açıklaması yok. Belki alkollü olduğundan belki de ehliyeti olmadığından kaçtı. Büyük ihtimalle kasten yaralama sıkıştırma durumu var. Ya da önlerinde bir şekil yapayım diye direksiyonu çevirip, toplayamama da olabilir. Kasten yaralamadan kastım adamı öldürmeye kalkıştı demeyeyim ama adam altında kalsa daha feci bir kaza da olabilirdi" dedi.
"HEM ÇOCUĞA HEM ARABAYA ÇARPTI"
Mahalle esnafı Nebi Türkmen "Oturuyorduk, araba karşı sokaktan geldi. Çocuklar sokakta yürüyordu. Hem çocuğa hem arabaya çarptı. Adam kaçtı gitti, peşinden koştuk. Plakayı aldık. Koşmaya devam ettik ama aracı bulamadık. Adam vurdu sonra kaçtı gitti" şeklinde konuştu.
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