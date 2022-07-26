Zeytinburnu’nda trafik kazası! Genci 2 otomobilin arasında sıkıştırdı: O anlar kamerada

"BELKİ ALKOLLÜ OLDUĞUNDAN BELKİ DE EHLİYETİ OLMADIĞINDAN KAÇTI"

Otomobil sürücüsünü ya kasten yaptığını ya da alkollü olabileceğini söyleyen Gül, "Bunun başka bir açıklaması yok. Belki alkollü olduğundan belki de ehliyeti olmadığından kaçtı. Büyük ihtimalle kasten yaralama sıkıştırma durumu var. Ya da önlerinde bir şekil yapayım diye direksiyonu çevirip, toplayamama da olabilir. Kasten yaralamadan kastım adamı öldürmeye kalkıştı demeyeyim ama adam altında kalsa daha feci bir kaza da olabilirdi" dedi.