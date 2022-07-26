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Küçükçekmece metrobüs çilesi! Arıza yaptı, vatandaş yolda kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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Küçükçekmece metrobüs çilesi! Arıza yaptı, vatandaş yolda kaldı

İstanbul'da bitmek bilmeyen metrobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Beylikdüzü’nden Topkapı’ya giden metrobüs Küçükçekmece’de arıza yaptı. Vatandaşlar bir süre yolda yeni araç bekledi.

Beylikdüzü'nden Topkapı'ya giden metrobüs Küçükçekmece'de arıza yaptı. Araçtan indirilen yolcular, başka bir metrobüsün gelmesini bekledi. O anlar kameralara yansıdı.

Beylikdüzü'nden Topkapı'ya giden bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle Küçükçekmece'de arıza yaptı. Yolcular, arıza yapan metrobüsten tahliye edildi. Metrobüs yolunda kuyruk oluşturan yolcular, uzun bir süre başka bir metrobüsün gelmesini bekledi.

İhbar üzerine, olay yerine Metrobüs Yol Yardım Aracı sevk edildi. Yolcular yaklaşık 15 dakika sonra başka bir metrobüse bindirildi.

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