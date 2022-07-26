Küçükçekmece metrobüs çilesi! Arıza yaptı, vatandaş yolda kaldı

Beylikdüzü'nden Topkapı'ya giden bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle Küçükçekmece'de arıza yaptı. Yolcular, arıza yapan metrobüsten tahliye edildi. Metrobüs yolunda kuyruk oluşturan yolcular, uzun bir süre başka bir metrobüsün gelmesini bekledi.