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Son dakika: Terörün finansman kaynağına Eren Abluka darbesi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Son dakika: Terörün finansman kaynağına Eren Abluka darbesi!

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 820 personelin katılımıyla Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 820 personelin katılımıyla Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Terör operasyonun ilk gününde Hani kırsalında 2 milyon 293 bin kök kenevir ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi;

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde "Eren Abluka-25 (Diyarbakır-Hani) Şehit J.Uzm.Çvş. Mustafa ESER" Narko Terör operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan *820* personel *52* operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Diyarbakır-Hani ilçesi Turalı Mahallesi kırsalında 50 ayrı nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda;
- (2.293.180) kök kenevir bitkisi,
- (260.000) kök skunk bitkisi,
- (33.400) gr. kubar esrar,
- (39.400) gr. toz esrar,
- (4765) m. sulama hortumu ve
- (2) adet su motoru ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *EREN ABLUKA OPERASYONLARI*, halkımızın desteği ile *İNANÇLI* ve *KARARLI* bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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