Son dakika: Terörün finansman kaynağına Eren Abluka darbesi!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi;

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde "Eren Abluka-25 (Diyarbakır-Hani) Şehit J.Uzm.Çvş. Mustafa ESER" Narko Terör operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan *820* personel *52* operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Diyarbakır-Hani ilçesi Turalı Mahallesi kırsalında 50 ayrı nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda;

- (2.293.180) kök kenevir bitkisi,

- (260.000) kök skunk bitkisi,

- (33.400) gr. kubar esrar,

- (39.400) gr. toz esrar,

- (4765) m. sulama hortumu ve

- (2) adet su motoru ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *EREN ABLUKA OPERASYONLARI*, halkımızın desteği ile *İNANÇLI* ve *KARARLI* bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur