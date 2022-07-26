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İstanbul’da sopalı, bıçaklı kavga! Ayırmaya çalışanlar da darbedildi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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İstanbul’da sopalı, bıçaklı kavga! Ayırmaya çalışanlar da darbedildi

İstanbul’da bir kafede oturan iki grup arasında ‘kız meselesi’ sebebiyle kavga çıktı. Sandalye, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgayı ayırmak isteyen kafe çalışanları da darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşanan olay, Barış Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir kahve zincirinin şubesinde meydana geldi. 23 Temmuz Cumartesi öğle saatlerinde yaklaşık 15 kişiden oluşan iki grup iddiaya göre 'kız meselesi' nedeniyle konuşmak için toplandı. Bir süre sonra gruptakiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kişi ayağa kalkarak masaya tekme attı. Bunun üzerine ortalık karıştı ve taraflar sandalye, sopa ve bıçaklarla kavga etmeye başladı.

Gruptakilerin bir kısmı olay yerinden uzaklaştı. Gruptakilerden biri kavgayı ayırmaya çalışan kafe çalışanına saldırdı. Bir kişi tekme ve yumruklarla başka biri de elindeki sopayla çalışanın sırtına defalarca vurdu. Daha sonra diğer çalışanların da müdahalesiyle kavga sona erdi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kavgayı ayırmaya çalışan Mevlüt Demir, "Olay kız meselesi yüzünden çıkmış. Gençler toplanmış, 15-20 kişi vardı. Biz orayı çok takip edemedik, bir anda kavga etmeye başladılar. Bıçaklar, sopalar vardı. Biz kavgayı ayırmak için girdik, kafede çalışanlarda girdi. Onlar bayağı mağdur oldu. Dükkân çalışanı bir kişiyi dövdüler" diye konuştu.

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