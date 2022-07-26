İstanbul’da vahşet! Parkta oynayan çocuğa pitbull saldırdı

İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir parkta dün akşam saatlerinde 11 yaşındaki Uğur Akbulut arkadaşlarıyla oyun oynamak için parka geldi. Bu sırada parka giren iki kişi yanlarındaki ağızlıksız ve tasmasız olduğu söylenen pitbull cinsi köpekle parkta dolaşmaya başladı. İddiaya göre sahipleri köpeği Akbulut'a doğru gönderdi. Köpek, Akbulut'a saldırarak bacağından ısırdı.