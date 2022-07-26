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Son dakika: Beykoz'da ormanlık alanda yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Son dakika: Beykoz’da ormanlık alanda yangın!

Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Helikopterin de havadan destek verdiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yanan ormanlık alan havadan görüntülendi.

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