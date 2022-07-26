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Artvin’de dehşete düşüren olay! Çoruh Nehri'nde kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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Artvin’de dehşete düşüren olay! Çoruh Nehri’nde kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu

Artvin'de serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde kaybolan baraj işçisi 21 yaşındaki Harun Candan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Candan’ın cesedine akıntıya kapıldığı yere 50 metre mesafede ulaşıldı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi için Artvin Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Artvin'in Yusufeli Barajı şantiyesinde çalışan Harun Candan, dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılıp kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, deniz polisi, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Candan'ın bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Havanın kararması ile ekipler aramalara ara verdi.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalar yeniden başladı.

Ekipler, Harun Candan'ın, akıntıya kapıldığı yere 50 metre mesafede cansız bedeni bulundu. Ekiplerce sudan çıkarılan ceset, otopsi için Artvin Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Harun Candan'ın cenazesi, memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verilecek.

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