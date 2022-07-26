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Bir kadın cinayeti daha! Eski sevgilisi Elif’i ‘Son kez görüşelim’ diyerek çağırdı, 3 kurşunla hayattan kopardı

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Bir kadın cinayeti daha! Eski sevgilisi Elif’i ‘Son kez görüşelim’ diyerek çağırdı, 3 kurşunla hayattan kopardı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde kuaförlük yapan 32 yaşındaki Elif Güneş ayrıldığı eski erkek arkadaşının son bir defa görüşelim bahanesiyle buluştuğu otomobil içinde 3 kurşunla hayattan kopardı. Emniyet güçleri Güneş'i öldürdükten sonra onun aracıyla hastaneye bırakıp kaçan zanlı eski sevgili Koray G.'yi yakalamak için harekete geçti.

İstanbul Ümraniye'de kendisine ait kuaför dükkanı olan 32 yaşındaki Elif Güneş iddiaya göre; Koray G. ile 5 senedir beraberdi. Elif Güneş, yer yer problemler yaşadığı ilişkiyi 2 ay önce noktalamaya karar verdi.

ÖNCE İŞ YERİNE GİDİP DÖVDÜ

Koray G. bu karara şiddetle karşı çıktı. Koray G, bundan bir hafta önce Elif Güneş'in kuaför salonuna geldi. Salonun önünde aralarında tartışma çıkınca Koray G, Elif Güneş'i tokatlayarak ayrıldı.

"SON KEZ GÖRÜŞELİM ANLATACAKLARIM VAR"

Önceki gün de Elif Güneş'i telefonla arayarak, 'Son bir kez görüşelim, sana anlatacaklarım var' dedi. Elif Güneş, bu buluşmanın son görüşmeleri olacağını düşünerek bu isteği kabul etti.

ARKADAŞLARININ UZAKLAMŞLARINI İSTEDİ

Elif Güneş, her ihtimale karşı yanında bazı arkadaşlarını da getirmişti. Koray G. buluşma yerine geldiğinde, arkadaşlarına uzaklaşmalarını, yalnız konuşacağını söyledi. Elif Güneş, otomobilinde otururken Koray G. de otomobile bindi.

3 EL ATEŞ ETTİ

Otomobilde konuştukları sırada aralarında yeni bir tartışma başladı. Bu sırada silahını çıkartan Koray G, Elif Güneş'in göğsüne doğru 3 el ateş etti.

ELİF HAYATINI KAYBETTİ

Elif Güneş ağır yaralandı. Koray G, Elif Güneş'i hastane önüne bırakarak kaçtı. Elif Güneş hayatını kaybetti. Polisin Koray G'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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