Bir kadın cinayeti daha! Eski sevgilisi Elif’i ‘Son kez görüşelim’ diyerek çağırdı, 3 kurşunla hayattan kopardı

"SON KEZ GÖRÜŞELİM ANLATACAKLARIM VAR"

Önceki gün de Elif Güneş'i telefonla arayarak, 'Son bir kez görüşelim, sana anlatacaklarım var' dedi. Elif Güneş, bu buluşmanın son görüşmeleri olacağını düşünerek bu isteği kabul etti.

ARKADAŞLARININ UZAKLAMŞLARINI İSTEDİ

Elif Güneş, her ihtimale karşı yanında bazı arkadaşlarını da getirmişti. Koray G. buluşma yerine geldiğinde, arkadaşlarına uzaklaşmalarını, yalnız konuşacağını söyledi. Elif Güneş, otomobilinde otururken Koray G. de otomobile bindi.