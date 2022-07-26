Bir kadın cinayeti daha! Eski sevgilisi Elif’i ‘Son kez görüşelim’ diyerek çağırdı, 3 kurşunla hayattan kopardı
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde kuaförlük yapan 32 yaşındaki Elif Güneş ayrıldığı eski erkek arkadaşının son bir defa görüşelim bahanesiyle buluştuğu otomobil içinde 3 kurşunla hayattan kopardı. Emniyet güçleri Güneş'i öldürdükten sonra onun aracıyla hastaneye bırakıp kaçan zanlı eski sevgili Koray G.'yi yakalamak için harekete geçti.
İstanbul Ümraniye'de kendisine ait kuaför dükkanı olan 32 yaşındaki Elif Güneş iddiaya göre; Koray G. ile 5 senedir beraberdi. Elif Güneş, yer yer problemler yaşadığı ilişkiyi 2 ay önce noktalamaya karar verdi.
ÖNCE İŞ YERİNE GİDİP DÖVDÜ
Koray G. bu karara şiddetle karşı çıktı. Koray G, bundan bir hafta önce Elif Güneş'in kuaför salonuna geldi. Salonun önünde aralarında tartışma çıkınca Koray G, Elif Güneş'i tokatlayarak ayrıldı.
"SON KEZ GÖRÜŞELİM ANLATACAKLARIM VAR"
Önceki gün de Elif Güneş'i telefonla arayarak, 'Son bir kez görüşelim, sana anlatacaklarım var' dedi. Elif Güneş, bu buluşmanın son görüşmeleri olacağını düşünerek bu isteği kabul etti.
ARKADAŞLARININ UZAKLAMŞLARINI İSTEDİ
Elif Güneş, her ihtimale karşı yanında bazı arkadaşlarını da getirmişti. Koray G. buluşma yerine geldiğinde, arkadaşlarına uzaklaşmalarını, yalnız konuşacağını söyledi. Elif Güneş, otomobilinde otururken Koray G. de otomobile bindi.
3 EL ATEŞ ETTİ
Otomobilde konuştukları sırada aralarında yeni bir tartışma başladı. Bu sırada silahını çıkartan Koray G, Elif Güneş'in göğsüne doğru 3 el ateş etti.
ELİF HAYATINI KAYBETTİ
Elif Güneş ağır yaralandı. Koray G, Elif Güneş'i hastane önüne bırakarak kaçtı. Elif Güneş hayatını kaybetti. Polisin Koray G'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Almanya 2.000 Türk işçi alımı başvurusu başlıyor! Saatlik ücreti 14 euro! Almanya işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
- KYK faizleri silindi mi? KYK kredi borç faizleri ne zaman silinecek? KYK faiz silinmesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Muharrem ayı ve aşure günü tarihleri: 2022 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi...
- DSİ bekçi alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İŞKUR 2022 Devlet Su İşleri bekçi alımı hangi illere yapılacak?
- Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları düşecek mi? SON DAKİKA HABERLER
- Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem! Gaziantep'te de hissedildi! 26 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
- MEBBİS il dışı tayin başvuru ekranı: 2022 öğretmen iller arası atama başvuru nasıl yapılır? Kontenjanlar ve ihtiyaç listesi...
- Çocuğum hangi okula gidecek? Okullar ne zaman açılacak 2022? İlkokul-ortaokul kayıt tarihleri açıklandı mı?
- Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig yaz transfer sezonu ayın kaçında bitecek?
- PTT personel alımı başvuru: PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT personel alımı başvuru şartları neler?
- İl il fındık fiyatları belli oldu mu? Fındık fiyatları 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Fındık fiyatları açıklandı mı?
- Memur emekli 14-15 günlük maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Temmuz 15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?