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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 gözaltı

İstanbul polisi, sabahın erken saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Önceden belirlenen 21 adrese eş zamanlı giren ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 04.00 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu yakasında önceden belirlenen adreslerde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Operasyon kapsamında, Üsküdar Mimarsinan Mahallesi Durbalı Sokak'ta bir binanın 2'nci katına giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Üsküdar merkezli Ümraniye, Üsküdar, Pendik, Sancaktepe, Ataşehir, Zeytinburnu ve Avcılar ilçelerinde 21 adreste gerçekleşen operasyonda 18 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Adreslerde çok miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.

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