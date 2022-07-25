Maltepe’de trafik kazası! 3 aracın karıştığı kazada servis minibüsü devrildi: Yaralı var
İstanbul’un Maltepe ilçesinde, D-100 Karayolu’nda İETT otobüsü, otomobil ve servis minibüsünün karıştığı kazada 1 şahıs yaralandı. Kaza sonucunda servis minibüsünün yola devrilmesi sonucunda D-100 Karayolu’nda trafik yoğunluğu görüldü.
İddiaya göre, şoförü Mehmet Aşut'un durağa yanaştırmak için hamle yaptığı 34 EAZ 351 plakalı İETT otobüsü, Yener Şimşek'in en sağ şeritten orta yola sürdüğü 34 BN 7572 plakalı otomobile çarptı.
OTOMOBİL SAVRULDU
Yolda savrulan otomobil, seyir halindeki 34 LHK 457 plakalı Hakan Kaymak yönetimindeki servis minibüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs yola devrildi. Kazada otomobilde bulunan Aysel Şimşek yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Aysel Şimşek'i ambulansla hastaneye kaldırdı.
Tedavi altına alınan Şimşek'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
YARIM SAAT TRAFİĞE KAPATILDI
Yola devrilen minibüs nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı. Kapanan yol nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Çekici yardımıyla servis minibüsü ve diğer araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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