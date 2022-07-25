Maltepe’de trafik kazası! 3 aracın karıştığı kazada servis minibüsü devrildi: Yaralı var

İddiaya göre, şoförü Mehmet Aşut'un durağa yanaştırmak için hamle yaptığı 34 EAZ 351 plakalı İETT otobüsü, Yener Şimşek'in en sağ şeritten orta yola sürdüğü 34 BN 7572 plakalı otomobile çarptı.