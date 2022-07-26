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Evli çiftler dikkat! O söz boşanma sebebi sayıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Evli çiftler dikkat! O söz boşanma sebebi sayıldı

Son dakika haberi... Yargıtay emsal bir karar imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "On tane karı bulurum ama bir tane ana bulamam" sözünü boşanma sebebi saydı.

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi'ne müracaat etti. Tarafları dinleyen mahkeme, karı-kocayı eşit kusurlu bulup tarafları boşadı.

Kararı davacı-karşı davalı kadın temyiz etti. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "On tane karı bulurum ama bir tane ana bulamam" sözünü boşanma sebebi saydı.

Yüksek Mahkeme; bu söze maruz kalan kadının manevi tazminat alması gerektiğine hükmedip mahkeme kararını bozdu.

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