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Aydın’da öfkeli grubun kavgası kameraya yansıdı! Taraflar kendilerini ayırmak isteyen bekçiye saldırdı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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Aydın’da öfkeli grubun kavgası kameraya yansıdı! Taraflar kendilerini ayırmak isteyen bekçiye saldırdı

Aydın’da iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgada öfkesini alamayan taraflar, kendilerini ayırmak isteyen bekçiye saldırdı. İlginç kavga kameralara yansıdı.

Aydın'da yaşanan olay, Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında nedeni henüz açıklanmayan bir kavga meydana geldi. Kavgada biri kolundan diğeri bacağından olmak üzere iki kişi silahla yaralandı.

Tarafların oldukça kalabalık olduğu kavgayı ayırmak isteyen bir bekçi de öfkeli taraftarların saldırısına uğradı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülere göre, kavga ve silahlı saldırı ihbarı üzerine bölgeye bekçiler de gitti. Bu sırada taraftarları ayırmak isteyen bekçi, uyarılarını dikkate almayan gruba biber gazı ile müdahale etti. Bunun üzerine taraflar kavgayı ayırmak isteyen bekçiye saldırdı. Diğer bekçi ve polislerin müdahalesi ile olaylar yatıştırılmaya çalışılırken hastaneye kaldırılan şahısların tedavisinin, gözaltına alınan şahısların ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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