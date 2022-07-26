Adana’da dehşet anları! Ölümden saniyelerle kurtuldu

İNANILMAZ KURTULUŞ GÜVENLİK KAMERASINDA

Otoyoldaki kaza anı ve inanılmaz kurtuluş, bölgedeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Kaza nedeniyle her iki aracın kasa ve dorsesinde bulunan karpuzla buğdaylar yola savruldu.

Sıkıştığı yerden, güçlükle çıkartılan ve bilinci kapalı olan Ali Kayalar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ciddiyetini koruyan Kayalar'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Vedat Yılmaz da gözaltına alındı.