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Son dakika: 3 bin kaçak göçmen İstanbul'dan sınır dışı edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Son dakika: 3 bin kaçak göçmen İstanbul’dan sınır dışı edildi

Son dakika haberleri... İstanbul Valiliği, 26 Haziran-26 Temmuz arasında yapılan uygulamada 18 bin 297 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

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