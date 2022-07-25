Denizli’de koca dehşeti: Çocuklarının gözleri önünde bıçakladı!
Denizli’de, çocuklarını görmek için boşanma aşamasında olduğu eşinin evine giden koca, eşine dehşeti yaşattı. İki çocuğunun gözü önünde karnından bıçaklanan kadın, ölmemek için kocasının elinden almayı başardığı meyve bıçağını açık pencereden aşağıya attı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde, edinilen bilgilere göre; çocuklarını görmek isteyen M.G. (30), boşanma aşamasında olduğu Fatma G.'nin (28) yaşadığı evine gitti.
ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE BIÇAKLADI
Burada bir süre bekleyen M.G., çıkan tartışma sonucu eline aldığı meyve bıçağıyla eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı.
YARALI KADIN BIÇAĞI AŞAĞI ATTI
Can havliyle eşinin elinden aldığı bıçağı 6. kattan aşağıya atan Fatma G.'ye ilk müdahaleyi ise eşi yaptı. Gürültü seslerinin üzerine apart sahipleri ihbarda bulundu.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaralı kadını yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
KOCA GÖZALTINA ALINDI
Güvenlik güçleri ise olay yerinde bulunan kocayı ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından iki çocukta emniyete götürüldü.
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