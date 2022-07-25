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Van'da terör operasyonu! 4 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2022
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Van’da terör operasyonu! 4 şüpheli yakalandı

17-24 Temmuz tarihlerinde Van'da yapılan terör operasyonu hakkında açıklama yapıldı. Soruşturmada 4 kişinin yakalandığı açıklandı. Yapılan açıklamada yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi.

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