Estetik merakı pahalıya patladı! Bitkisel hayata girdi

Gelen son Adli Tıp Kurumu Raporunda ise anestezi doktorunun hatalı olduğuna yer verildi. Abbas, "Eşim bitkisel hayata girdiğinde oğlum Demir 3, kızım Yanesk 2 yaşındaydı. Bu ameliyat ile hayatımız cehenneme döndü. Bana ilk başlarda iyileşecek dediler. Çocuklarım, annelerinin iyileşmesini bekliyor. 5 yıldır çektiğimiz çileyi ben bilirim. Hiç kimse güzellik uğruna yağ aldırıp estetik yaptırmasın" dedi.

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