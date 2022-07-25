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Manisa'da orman yangını! Müdahale devam ediyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2022
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Manisa’da orman yangını! Müdahale devam ediyor

Dün, Akhisar ilçesi Hasköy Mahallesi yakınlarındaki Seğirdim Çukuru mevkisindeki otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçramıştı. Gece boyunca söndürme çalışmalarının devam ettiği orman yangınına müdahale sürüyor.

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