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Trabzon'da feci olay! Teleferiğin çarptığı kadın öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2022
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Trabzon’da feci olay! Teleferiğin çarptığı kadın öldü

Son dakika haberi... Trabzon'un Hayrat ilçesinde ilkel teleferiğin çarptığı 44 yaşındaki Hülya Cin, hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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