Kırşehir'de hareket halindeyken motorundan alev alan otobüs yandı
YAŞAM DHA
Kırşehir'de, seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan yolcu otobüsündeki yangın 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul'dan Kayseri'ye giden Bülent Yeşil hakimyetindeki 38 AGH 252 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Kırşehir'in Kaman ilçesi Hamit köyü mevkisine geldiğinde motor bölümünden alev aldı.
25 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ
Otobüsü durduran şoför, otobüsteki 25 yolcuyu tahliye etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler otobüsün tamamını kapladı. İhbar sonrası olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Araç trafiğine kapatılan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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