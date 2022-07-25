Kırşehir’de hareket halindeyken motorundan alev alan otobüs yandı

25 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Otobüsü durduran şoför, otobüsteki 25 yolcuyu tahliye etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler otobüsün tamamını kapladı. İhbar sonrası olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Araç trafiğine kapatılan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.