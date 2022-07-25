Hakkari’de aşiret düğünü parmak ısırttı! Gelinin altınların ağırlığı sebebiyle halay çekmekte zorlandığı görüldü
Hakkari’de, 26 yaşındaki Büşra ve 26 yaşındaki Melih Çallı çiftinin düğününde geline kilolarca altın, damada ise 5 milyon TL takıldı. Gelinin, takılan altınlar sebebiyle halay çekerken zorlandığı gözden kaçmadı.
Pinyanişi aşiretinin önde gelenlerinden her ikisi de Ankara'da yaşamını sürdüren iş insanı Bülent Çallı'nın oğlu avukat Melih Çallı ile Naif Çallı'nın kızı inşaat mühendisi Büşra Çallı, 16 Temmuz'da başkentte yapılan düğünle dünyaevine girdi. Çallı çifti için Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde de 2 gün 2 gece devam eden düğün yapıldı.
İş insanı Bülent Çallı ve sağdıç avukat Erol Çallı'nın düğün alanında karşıladığı davetliler, yerel sanatçıların şarkılarıyla halay çekti.
GELİNE 5 KİLO ALTIN, DAMADA 5 MİLYON LİRA TAKILDI
Yeni evlilere takı takmak için sıraya girenler, geline onlarca bilezik, cumhuriyet altını, altın kemer, gerdanlık olmak üzere yaklaşık 5 kilo altın, damada ise 5 milyon lira taktı. Gelin Büşra Çallı'nın, üzerindeki takılarla halay çekmekte güçlük çektiği görüldü.
'DÜĞÜNÜMÜZ ŞÖLENE DÖNDÜ'
Damadın babası Bülent Çallı, oğlunun mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. 16 Temmuz'da Ankara'da binlerce kişinin katılımıyla oğlunun evlendiğini, akrabalarının ısrarı üzerine Hakkari'de de düğün yaptıklarını söyleyen Çallı, "Buradaki düğünümüze de binlerin üzerinde misafirimiz geldi. Allah'a şükür hepsini iyi ağırladık ve güzel eğlendik. Düğünümüz tam bir şölene döndü. Düğünümüze katılan bütün hemşehrilerimiz, akrabalarıma ve arkadaşlarıma, dostlarıma şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum" dedi.
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