Hakkari’de aşiret düğünü parmak ısırttı! Gelinin altınların ağırlığı sebebiyle halay çekmekte zorlandığı görüldü

Pinyanişi aşiretinin önde gelenlerinden her ikisi de Ankara'da yaşamını sürdüren iş insanı Bülent Çallı'nın oğlu avukat Melih Çallı ile Naif Çallı'nın kızı inşaat mühendisi Büşra Çallı, 16 Temmuz'da başkentte yapılan düğünle dünyaevine girdi. Çallı çifti için Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde de 2 gün 2 gece devam eden düğün yapıldı.