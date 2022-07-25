Sıcaklıklar sağlığınızı tehdit edebilir! Uzmanlar tek tek açıkladı! Bunları sakın yapmayın...

"TERLETMEYEN İNCE KIYAFETLER TERCİH EDİLMELİ"

Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde dışarda bulunmamak gerektiğini vurgulayan Oyman, şunları söyledi: "Terletmeyen pamuklu ve ince kıyafetler tercih etmek, sıvı kayıplarına dikkat etmek kadar sıvı dengesini sıvı alımıyla düzenlemek, su ve mineral dengesine dikkat etmek gerekiyor. Günde en az 2 litre civarında sıvı tüketmek lazım. Burada fazla sıvı tüketmenin de bir riski var. Bazı hastaların idrar yapma kapasitesi belli olduğu için fazla sıvılar bu hastalarda yük oluşturabiliyor ve ödem tablosu oluşuyor. Bunun için de hastalar kendi doktorlarıyla görüşüp hastalık durumuna, yaşına, cinsiyetine ve diğer metabolik faktörlerine göre günlük sıvı ihtiyacını belirleyebilir ve ona göre sıvı tüketimini sağlayabilir. Bol meyve sebze tüketmek gerekir. Sıvı çıkışını arttırdığı için alkol, çay kahve gibi içeceklerden kaçınmak önemli."