Kavurucu sıcaklar yolda! Çok sayıda il 40 dereceyi aşacak! Meteoroloji'den son dakika uyarısı... İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde çok sayıda ilde sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağı kaydedilirken, vatandaşlar sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Peki bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda çok sayıda ilde sıcaklıkların 40 dereceyi bulacağı görülürken, vatandaşlardan sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması istendi.
43 DERECEYİ GÖRECEK
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Halen bölgemizin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bölgemizin iç kesimlerinde de kademeli olarak artış göstererek, İzmir'in doğu ilçeleri 40-42, Aydın'ın doğu ilçelerinde 40-43, Manisa'nın doğu ilçelerinde ise 39-42 sıcaklık değerlerine ulaşacak. Hafta sonuna kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, güneş ışınlarının yeryüzüne dik olarak ulaştığı 11.00-16.00 saatleri arası, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız olmak üzere, ilgililerin sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.
KKTC'DE KAVURUCU SICAKLAR ETKİLİ OLUYOR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 40 dereceyi aşan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.Başkent Lefkoşa'da öğle saatlerinde termometreler 44 dereceyi gösterdi.Aşırı sıcak nedeniyle caddeler tenhalaşırken dışarıda olanlar da gölgelik alanları tercih etti.
Bazılarının güneşten korunmak amacıyla şemsiye ve şapka tercih ettiği görüldü.
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