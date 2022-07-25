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İstanbul Esenyurt'taki yangında 4 katlı binayı dumanlar sardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2022
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İstanbul Esenyurt’taki yangında 4 katlı binayı dumanlar sardı

İstanbul Esenyurt'ta otomobil koltukları için kılıf üretilen iş yerinde çıkan yangın nedeniyle 4 katlı bina duman altında kaldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangında yaralanan olmadı.

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