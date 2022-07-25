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Diyarbakır’da kanala düşen koyunu kurtarmak isteyen çoban akıntıya kapıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2022 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022
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Diyarbakır’da kanala düşen koyunu kurtarmak isteyen çoban akıntıya kapıldı

Diyarbakır Bismil’de su kanalına düşen koyunu kurtarmak isteyen çoban, akıntıya kapılarak kayboldu. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çobanı arama çalışmaları devam ediyor.

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