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Emine Erdoğan: Kötü günler geride kalacak! Savaş durdurulacak

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 24.07.2022
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Emine Erdoğan: Kötü günler geride kalacak! Savaş durdurulacak

Ukrayna’da düzenlenen Lider Eşleri 2’nci Zirvesi’ne video mesaj gönderen Emine Erdoğan, “Tüm dünyanın bir kez daha Ukrayna’daki trajediye odaklanmasını ve bu kötü günlerin bir an önce geride kalmasını yürekten diliyorum” dedi.

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