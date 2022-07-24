Antalya’da 2 araç çarpıştı! !1’i ağır olmak üzere 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Seydişehir istikametine gitmekte olan 50 yaşındaki Saim Yardımcı hakimiyetindeki 06 GE 1519 plakalı hafif ticari araç ile karşı istikametten gelmekte olan 35 yaşındaki Gökhan Gökçe (35) kontrolündeki 25 AN 897 plakalı otomobil burun buruna çarpıştı.