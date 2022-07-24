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Antalya’da 2 araç çarpıştı! !1’i ağır olmak üzere 8 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.07.2022 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022
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Antalya’da 2 araç çarpıştı! !1’i ağır olmak üzere 8 yaralı

Antalya’nın Akseki ilçesinde 2 araç burun buruna çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 03.00 sularında Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Seydişehir istikametine gitmekte olan 50 yaşındaki Saim Yardımcı hakimiyetindeki 06 GE 1519 plakalı hafif ticari araç ile karşı istikametten gelmekte olan 35 yaşındaki Gökhan Gökçe (35) kontrolündeki 25 AN 897 plakalı otomobil burun buruna çarpıştı.

ÇOK SAYODA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kazayı görenler 112 Acil Servis Merkezi'ni aradı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akseki itfaiye ekipleri sevk edildi. 06 GE 1519 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Saim Yardımcı kazayı yara almadan atlatırken, aynı araçta bulunan Vesile Yardımcı, Salih Yardımcı ve Keziban Yardımcı hafif yaralandı.

25 AN 897 plakalı aracın sürücüsü Gökhan Gökçe ağır yaralanırken, bu araçta bulunan Levent Tektepe, Melek Gökçe, İrem Tektepe ve Aynur Tektepe hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Akseki, Manavgat ve Seydişehir'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza! 8 yaralı FECİ KAZA! 8 YARALI

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