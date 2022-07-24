Uzmanlar kavurucu sıcaklara karşı uyardı! Hayati öneri
Artan hava sıcaklığı İstanbullular başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşayan milyonlarca insanı zorlamaya başladı. Kavurucu sıcaklar ile birlikte rüzgarların 0 KM'ye kadar inmesi kuru esintiye neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini açıklarken, uzmanlar dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı..
Marmara Bölgesi'nde hızını kesen rüzgâr sıcak esiyor. Bölgedeki sıcaklığın sağlığı olumsuz etkileyebileceğinden 'güneşe çıkılmamalı' uyarısı yapılıyor. İzmir'de rüzgâr etkili oluyor, sıcaklık 37 derece seyrediyor.
ORMAN YANGINI TEHLİKESİ
Ankara'da hava açık ve 29 derece iken, İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Aksaray boyunca rüzgâr sert esiyor. Bölgede 30 derece olan sıcaklıklar, gelecek hafta ortası 35'leri geçecek.
Akdeniz'de rüzgârlar kuru esmeye başladı. Sıcaklık ise 40 dereceyi geçebilir. Bölgede orman yangını tehlikesi bulunuyor. Adana 37, Kahramanmaraş 39, Mersin 34 derece. Antalya'da nem düşüyor, sıcaklık 40 derece olacak. Edirne 38, Balıkesir 34, Sakarya 32 derece.
Güneydoğu'da da rüzgârlar kuvvetlenirken Diyarbakır 38, Gaziantep 36 derece ölçüldü. Karadeniz'in doğusu hafta sonu da bulutlu olacak. Yerel yağışlar bekleniyor. Trabzon 25 derece. Batı Karadeniz'de hava açık. Zonguldak 28, Bolu 26 derece.
Doğu Anadolu'da rüzgârlar çok sert esiyor. Van'da kısa süre yağmur olabilir. Erzurum 26, Malatya 23 derece.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık değerlendirme raporunda hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi, Kıyı Ege ve Akdeniz'de mevsim nomalleri üzerinde olacağını açıkladı.
KALBE VE SIVI KAYBINA DIKKAT
Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklar Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Uzmanlar sıcaklara karşı uyardı:
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal: Kalp kapak hastalarının düzenli kullandığı ilaçların idrar söktürücü ve tansiyon düşürücü etkileri var.
Yazın ilaçlar doktorların önerdiği şekilde kullanılmalı. Günde en az 1.5-2 litre su tüketilmeli. Akdeniz mutfağına uygun beslenilmeli, güneşin tepede olduğu saatlerde dışarı çıkılmamalı, çıkılırsa da efordan uzak durulup şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalı.
Memorial Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Ayça Serap Çakır: Kalp, diyabet, tansiyon gibi kronik hastalığı olanlar sıvı kaybına dikkat etmeli. Kaybedilen mineraller için ayran ve maden suyu içilmeli.
Güneşin tepede olduğu saatlerde D vitamini alımı artar. En fazla 10-15 dakika güneş altında kalınmalı. Kıyafet ve nevresimde pamuklu kumaş tercih edilmeli.
ALÜMİNYUM FOLYO SICAKLARDAN KORUR
Vantilatörler ve soğutma cihazları serinlemede önemli bir rol oynarken, temel bir mutfak eşyası biraz soluklanmaya yardım edebilir.
Doğrudan güneş ışığı alan herhangi bir pencereyi alüminyum folyoyla kaplamak, güneşi ve ısıyı evinizden uzağa yönlendirebilir.
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