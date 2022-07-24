Uzmanlar kavurucu sıcaklara karşı uyardı! Hayati öneri

Yazın ilaçlar doktorların önerdiği şekilde kullanılmalı. Günde en az 1.5-2 litre su tüketilmeli. Akdeniz mutfağına uygun beslenilmeli, güneşin tepede olduğu saatlerde dışarı çıkılmamalı, çıkılırsa da efordan uzak durulup şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalı.

Memorial Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Ayça Serap Çakır: Kalp, diyabet, tansiyon gibi kronik hastalığı olanlar sıvı kaybına dikkat etmeli. Kaybedilen mineraller için ayran ve maden suyu içilmeli.