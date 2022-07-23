Dolmuşta epilepsi krizi geçiren çocuğu, güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi
Adana’da 12 yaşındaki bir çocuk dolmuşta epilepsi krizi geçirdi. Çocuğun rahatsızlandığını fark eden şoför direksiyonu kırıp ilk müdahaleyi yaptı. Ardından güzergahından çıkarak çocuğu hastaneye götüren şoför Zeki Akarcalı, “Allah bir daha yaşatmasın. Vatandaşlık görevimi yaptım” dedi.
Adana'da 12 yaşındaki Tahir E., 21 Temmuz günü 01 M 1046 plakalı Denizli dolmuşuna bindi. Dolmuş, merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'ne geldiği sırada Tahir E., epilepsi krizi geçirdi.
Bu sırada dolmuş şoförü Zeki Akarcalı hemen direksiyon başından inip küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.
Çocuğun durumunun daha da kötüleştiğini fark eden Akarcalı, ambulansı beklemeyerek güzergahından çıkıp, küçük çocuğu hastaneye yetiştirdi. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Bu anlar ise dolmuş içerisindeki kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.
"KİM OLSA AYNISINI YAPARDI"
Dolmuş şoförü Zeki Akarcalı, "Çocuğun ilk başta kalp krizi geçirdiğini sandım ama epilepsiymiş. O an görünce hemen ilk müdahaleyi yaptım sonrada hattan çıkıp hastaneye gittim. Allah bir daha yaşatmasın. Burada kim olsa aynısını yapardı. Vatandaşlık görevimi yaptım" diye konuştu. Öte yandan, Zeki Akarcalı, 2020 yılında da içerisinde 5 bin 40 lira olan cüzdanı sahibine teslim etmişti.
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