Dolmuşta epilepsi krizi geçiren çocuğu, güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

"KİM OLSA AYNISINI YAPARDI"

Dolmuş şoförü Zeki Akarcalı, "Çocuğun ilk başta kalp krizi geçirdiğini sandım ama epilepsiymiş. O an görünce hemen ilk müdahaleyi yaptım sonrada hattan çıkıp hastaneye gittim. Allah bir daha yaşatmasın. Burada kim olsa aynısını yapardı. Vatandaşlık görevimi yaptım" diye konuştu. Öte yandan, Zeki Akarcalı, 2020 yılında da içerisinde 5 bin 40 lira olan cüzdanı sahibine teslim etmişti.